День рождения БРСМ: союзу молодёжи исполнилось 14 лет

Новости Беларуси. «100 идей для Беларуси», «Доброе сердце», «Открытый диалог» и ещё не один десяток масштабных проектов и акций… День рождения отмечает Белорусский республиканский союз молодежи.

Преемник лучших традиций комсомола – «БРСМ» – был образован 14 лет назад.

Сегодня в рядах главного молодежного объединения страны – около полумиллиона молодых людей. Одно из главных направлений деятельности Союза – студотрядовское движение. И отклик здесь очень хороший. К примеру, число участников медицинских студотрядов (а это новое направление) за год выросло в два раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.