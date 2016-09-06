Государственные придорожные кафе будут работать круглосуточно

Новости Беларуси. Кооператоры области увеличивают время работы придорожных кафе. Переход на круглосуточный режим на оживлённых участках магистралей скажется на прибыли, которая должна возрасти благодаря спросу на качественный вкусный отдых.

Выдерживать конкуренцию с частными точками общественного питания Облпотребсоюзу помогают не только сервис, но и меню.

Места, где можно перекусить и отдохнуть с дороги, встречают гостей белорусским колоритом. Продукция местных сельхозпроизводителей и комбинатов, блюда национальной кухни, сувениры пользуются спросом у путешественников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Людмила Галько, заведующая кафе:

Гости наши – это жители России, Беларуси, Польши, Литвы, Украины, ну и дальнего зарубежья. У нас есть фирменные блюда белорусской кухни: это драники, это мочанка, это борщ белорусский с грибами. Некоторые дальнобойщики едут специально на нашу солянку.