Президент Беларуси дал интервью информационному агентству ТАСС

Новости Беларуси. Как развиваются белорусско-российские отношения, насколько эффективно функционируют интеграционные образования и какая мечта у белорусского Президента? 6 сентября Александр Лукашенко дал интервью известному журналисту Михаилу Гусману для телефильма, посвященного 25-летию СНГ и телепрограмме «Формула власти», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС:

Я очень благодарен Александру Григорьевичу, что он нашел время. Мы с ним говорили про белорусско-российские отношения и про отношения в рамках СНГ, других союзов, в которые входят Россия и Беларусь. Я уже имел честь с ним беседовать несколько лет назад. Для меня та беседа была чрезвычайно интересной. Многим памятно приглашение, которое тогда сделал мне Александр Григорьевич. Мы с ним выехали на природу и занялись непривычном для меня и чрезвычайно, как я увидел, привычным для него делом: вместе косили траву.

В журналистике Михаил Гусман уже много лет. С 2000 года автор передачи «Формула власти» взял интервью у руководителей практически всех стран планеты. В «телевизионной копилке» – 350 программ с главами государств и правительств более 170 стран.