Вниманию водителей: до 9 сентября ГАИ будет дежурить возле школ

Новости Беларуси. В начале нового учебного года сотрудники Госавтоинспекции несут усиленное дежурство рядом с учреждениями образования. Акция, направленная на предупреждение детского травматизма, продлится до 9 сентября.

Дорожная безопасность рядом со школами не обходится без помощи родителей и учителей. Кстати, особое внимание в эти дни направлена на водителей. Автолюбителей призывают быть максимально внимательными рядом с учебными заведениями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Денис Азаревич, водитель:

Я считаю, что эти акции полезны в наше время. Когда учебный год начинается, чтобы детишки адаптировались нормально на дороге, соблюдали меры безопасности пешеходники переходя дорогу.

Олег Тюрин, начальник отделения агитации и пропаганды управления ГАИ Миноблисполкома:

С началом нового учебного года, к сожалению, возрастает количество дорожно-транспортных происшествий с участием деток. Дело в том, что дети за время летнего отдыха отвыкли от городской суеты, от дорожного движения. Поэтому проявляют невнимательность и попадают под колёса транспортных средств.

ГАИ Минской области настоятельно рекомендует водителям включать ближний свет фар во время проведения специального комплексного мероприятия «Внимание, дети!». И перевозить деток только в специальных автокреслах и пристёгнутыми ремнями безопасности.