День России: как живут и чем дышат россияне в Беларуси?

Новости Беларуси. Российская диаспора в Беларуси - одна из самых многочисленных среди стран СНГ. В республике проживает около 80 тысяч граждан соседней страны. Среди них чиновники и бизнесмены, люди искусства и спортсмены, студенты и домохозяйки.

У Людмилы Владимировны сегодня, несмотря на рабочий день, – праздник. Гражданка России со знакомой каждому белорусу фамилией Слуцкая, в синеокой уже десять лет. Учит студентов политологии белорусского государства. В родном Екатеринбурге же - родители. Звонки от них и не только в такую дату – дело обычное.

Людмила Слуцкая, доцент кафедры политологии юридического факультета БГУ:

Поздравляли и мои коллеги, и мои друзья с России. Так что об этом дне не забываем.

А Людмила Хитрова свой телефон еще не проверяла. Артистка балета занята с утра. Репетиции перед осенней премьерой. Из Нижнего Новгорода в Большой театр девушка попала пять лет назад. Сюда, рассказывает, пригласили. Сам директор. За эти годы успела станцевать в «Щелкунчике», «Ромео и Джульетте», «Кармине Буране». Причем, в главных ролях. С русским характером. Перед белорусской публикой.

Людмила Хитрова, артистка балета Большого национального академического театра оперы и балета:

Мне нравится отношение здесь к культуре. Здесь практически каждый спектакль аншлаги. Людям интересно приходить на балеты, оперы. В России такого не было.

А этот человек ту самую публику оздоравливает. Из Оренбурга Евгений Анатолиевич уехал в 98-ом. У врача-эндоскописта здесь семья. Пятнадцать лет назад в России, а сейчас в Беларуси он лечит тех, у кого болит живот.

Храмков Евгений, заведующий эндоскопическим отделением 2-й городской клинической больницы Минска:

Люди практически одинаковые. Больные особенно. Все похожи. Хорошая страна хорошие люди. Здесь работать можно, и жить, и отдыхать.

Российская диаспора в Беларуси – одна из самых многочисленных среди стран СНГ. В нашей республике живет 80 тысяч граждан Российской Федерации. Большинство – в Минске. Отмечают, естественно, и здесь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.