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Состоялся первый выпуск Минского городского кадетского училища № 1 имени Фрунзе

12 июня 2013 05:55
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Новости Беларуси. Первый выпуск Минского городского кадетского училища № 1 имени Фрунзе. Аттестаты об окончании учебного заведения получили 60 юношей. Торжественная церемония прошла на площади возле Национальной библиотеки.

За время учебы молодые люди освоили не только общеобразовательные дисциплины, но и прошли строевую и огневую подготовку, изучили основные приемы боевых искусств.

Поздравляли выпускников представители МВД, учителя, родные и близкие. В заключение праздника кадеты прошли торжественным маршем и по традиции бросили монеты на счастье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выпускники:
Благодарю очень учителей, воспитателей, что были с нами три года, нас воспитывали, учили.

Мы научились танцевать, научились ходить строевой, стрелять, бегать, подняли свои умственные, психологические, физические навыки.

Родители выпускников:
Я очень горжусь, я очень доволен, что мой сын выбрал сам, в принципе, мы его не заставляли.

Может быть, мы будем спать спокойней, зная, что нас защищает такие ребята, как наши сыновья.

# общество # Образование в Беларуси # Фотофакт

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