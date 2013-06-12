Состоялся первый выпуск Минского городского кадетского училища № 1 имени Фрунзе

Новости Беларуси. Первый выпуск Минского городского кадетского училища № 1 имени Фрунзе. Аттестаты об окончании учебного заведения получили 60 юношей. Торжественная церемония прошла на площади возле Национальной библиотеки.
За время учебы молодые люди освоили не только общеобразовательные дисциплины, но и прошли строевую и огневую подготовку, изучили основные приемы боевых искусств.
Поздравляли выпускников представители МВД, учителя, родные и близкие. В заключение праздника кадеты прошли торжественным маршем и по традиции бросили монеты на счастье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выпускники:
Благодарю очень учителей, воспитателей, что были с нами три года, нас воспитывали, учили.
Мы научились танцевать, научились ходить строевой, стрелять, бегать, подняли свои умственные, психологические, физические навыки.
Родители выпускников:
Я очень горжусь, я очень доволен, что мой сын выбрал сам, в принципе, мы его не заставляли.
Может быть, мы будем спать спокойней, зная, что нас защищает такие ребята, как наши сыновья.