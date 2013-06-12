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Первый в Беларуси мультикомфортный дом построили в Дзержинске

12 июня 2013 15:01
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Новости Беларуси. Первый в Беларуси мультикомфортный дом построен в Дзержинске. Его уникальность - в использовании инновационных технологий, благодаря которым энергопотребление этого жилья в несколько раз меньше обычного дома.

Кроме того, обеспечен здоровый микроклимат, дом соответствует самым высоким требованиям по акустике и естественному свету, экологически безопасен для окружающей среды.

Над проектом работали сразу 15 компаний - как белорусских, так и зарубежных. Уже в августе здание примет своих хозяев.

Энергоэффективность, экология и комфорт – три составляющие, на которых держится фундамент проекта. Тут используются экологически чистые материалы, которые потом легко перерабатываются.

Алексей Тарнагурский, хозяин мультикомфортного дома:
Над этим проектом работают более 15 фирм и более 50 человек. Здесь проведено порядка 4,5 километров проводов. Мы старались в основном применять материалы белорусского производства.

Чтобы оплатить коммунальные платежи, хозяевам дома понадобится в месяц всего 22 доллара.

Дом уже открыт для посетителей. Приехать сюда за опытом мультикомфорта может любой желающий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Энергосбережение в Беларуси

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