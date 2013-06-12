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Авиарейс в Париж на 12 июня отменен из-за трехдневной забастовки французских диспетчеров

12 июня 2013 05:52
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Новости Беларуси. Белорусский рейс в Париж отменен. Он должен был состояться 12 июня. Однако этого не произойдет из-за трехдневной забастовки авиадиспетчеров французской столицы. Перевозчик предлагает пассажирам бесплатно перенести полеты на другие даты и приносит извинения за неудобства.

К забастовке сотрудников отрасли подтолкнула инициатива по созданию единого европейского воздушного пространства. Благодаря этим мерам может сократиться продолжительность маршрутов, время ожидания самолетов в воздухе и расходы авиакомпаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Авиасообщение

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