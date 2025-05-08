Участвовал в Параде Победы в 1945-м и возглавил 50 оркестров Беларуси. Поговорили с дочкой Бориса Пенчука

Накануне Великой Победы мы расскажем о человеке, который внес огромный вклад в развитие белорусской культуры и музыки – это Борис Пенчук, единственный из белорусских дирижеров, который принимал участие в Параде Победы на Красной площади в июне 1945-го. Вспоминаем его вместе с дочерью Ниной Борисовной Пенчук.

Нина Пенчук:

Его призвали на фронт и военкомате сразу дали задание – сделать оркестр. Ни инструментов не было, ни музыкантов не было. Как это сделать? В военкомате стал набирать себе, кто понимает в музыке что-нибудь, кто умеет на чем-то играть. Там два человека каких-то было, которые умели и понимали.

Остальных пришлось обучать с нуля при том, что инструментов катастрофически не хватало, но он смог создать оркестр с репертуаром и выступал перед красноармейцами и офицерами. Нина Борисовна со слезами на глазах вспоминает историю, которая произошла в годы войны.

Нина Пенчук:

Сарай, в котором были животные. Весь оркестр расположился там на ночлег. Какие-то насекомые, я так думаю, может, блохи какие – ребята просто не могли спать: все время укусы. Отец, командир, дал приказ выходить из этого сарая. Это лето было, тепло. Вышли. И только они вышли из этого сарая – упала бомба, и этот сарай разлетелся вдребезги.