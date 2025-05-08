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Сборная Беларуси по хоккею завершит майский тур поединком с «Россией 25» на «Минск-Арене»

08 мая 2025 11:18
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Сегодня, 8 мая, сборная Беларуси по хоккею завершит майский тур поединком на «Минск-Арене», сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Соперник все тот же – команда «России 25». До этого дружины провели два матча в Тольятти, в которых подопечные Дмитрия Квартальнова праздновали победы. Сначала наши парни были сильнее в овертайме – 8:7. А затем одолели россиян и в основное время – 3:1. Отметим, что национальная команда Беларуси досрочно выиграла традиционную майскую серию, причем сделала это впервые – два предыдущих года сильнее оказывались россияне. 

Как будет на этот раз – узнаем уже вечером. Старт – в 19:30. 

# Хоккей Беларуси # Хоккей

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