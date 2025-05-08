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Беларусь поборется с Ираном за выход в полуфинал ЧМ по пляжному футболу – смотрите трансляцию на СТВ

08 мая 2025 10:37
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Через считаные минуты в эфире телеканала СТВ начнется прямая трансляция четвертьфинального поединка чемпионата мира по пляжному футболу, в котором сборная Беларуси сыграет с командой Ирана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Беларусь поборется с Ираном за выход в полуфинал ЧМ по пляжному футболу – смотрите трансляцию на СТВ-2

Противостояние имеет во многом принципиальное значение. На мундиале в 2024 году именно сегодняшние соперники преградили путь нашей дружине к пьедесталу. Тогда белорусы уступили в матче за бронзу. Теперь же есть хорошая возможность взять реванш. На предварительном этапе розыгрыша белорусы заняли первое место в группе А, одержав уверенные победы над командами Сейшельских островов, Японии и Гватемалы. Сборная Ирана расположилась на втором месте в квартете В. 

Кому удастся оформить пропуск в полуфинал планетарного форума – узнаем совсем скоро. Не пропустите! Старт трансляции – в 13:50.

# Футбол

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