Беларусь поборется с Ираном за выход в полуфинал ЧМ по пляжному футболу – смотрите трансляцию на СТВ

Через считаные минуты в эфире телеканала СТВ начнется прямая трансляция четвертьфинального поединка чемпионата мира по пляжному футболу, в котором сборная Беларуси сыграет с командой Ирана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Противостояние имеет во многом принципиальное значение. На мундиале в 2024 году именно сегодняшние соперники преградили путь нашей дружине к пьедесталу. Тогда белорусы уступили в матче за бронзу. Теперь же есть хорошая возможность взять реванш. На предварительном этапе розыгрыша белорусы заняли первое место в группе А, одержав уверенные победы над командами Сейшельских островов, Японии и Гватемалы. Сборная Ирана расположилась на втором месте в квартете В.