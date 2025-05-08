«Энергия» сократила отставание в серии за третье место ЧБ по волейболу среди мужских команд

«Энергия» сократила отставание в серии за третье место чемпионата Беларуси по волейболу среди мужских команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, борьбу за бронзовые медали гомельчане ведут с клубом «Борисов-БГУФК», третья игра противостояния состоялась на юге страны. Вице-чемпионы 2024 года не отдали гостям ни единого сета – 25:20, 25:23, 26:24. Два стартовых матча «Энергия» проиграла.