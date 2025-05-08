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«Энергия» сократила отставание в серии за третье место ЧБ по волейболу среди мужских команд

08 мая 2025 11:18
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«Энергия» сократила отставание в серии за третье место чемпионата Беларуси по волейболу среди мужских команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Напомним, борьбу за бронзовые медали гомельчане ведут с клубом «Борисов-БГУФК», третья игра противостояния состоялась на юге страны. Вице-чемпионы 2024 года не отдали гостям ни единого сета – 25:20, 25:23, 26:24. Два стартовых матча «Энергия» проиграла.

Следующий поединок примет Борисов 10 мая. Напомним, чемпионом Беларуси в девятый раз подряд стал солигорский «Шахтер».

# Волейбол

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