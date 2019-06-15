Спустя 78 лет климовчанка нашла родного дядю – бойца батальона милиции Владимирова

Новости Беларуси. Под Могилёвом весной этого года поисковики обнаружили останки советского солдата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время раскопок на высоте Владимирова под Могилёвом удалось найти останки первого бойца легендарного батальона милиции, который в 41-ом защищал подступы к областному центру.

О том, что спустя 78 лет найдется тот, о гибели которого в далеком 41-ом известила похоронка, Галина Лущаева не могла и подумать. Три брата ушли на фронт, но так и не вернулись. О месте гибели родного дяди, климовчанка узнала только сейчас.

Галина Лущаева:

А мне все время казалось, что он где-то похоронен. Мы с сестрой думали, что они в Вязьме полегли все. Галина до сих пор хранит единственное фото дяди Семена. Знает, что призвали на войну, но, где воевал и погиб – ни весточки.

Ирина Недобоева, СТВ:

Здесь, у деревни Гаи, рядом с Могилевом, в июле 41-го проходил один из героических рубежей обороны города на Днепре. 250 бойцов – сводный батальон милиции под командованием капитана Константина Владимирова больше недели прикрывали подступы к областному центру.

Именно здесь этой весной поисковики нашли останки 24 солдат. 23 красноармейца и один милиционер. Это установили благодаря форменной одежде военных лет.

И каково же было удивление поисковиков, когда в нагрудном кармане нашли еще и документ. Время сделало свое дело. Спрессованное землей удостоверение выцвело до неузнаваемости. За работу взялись эксперты.

Евгений Лазакович, старший эксперт отдела УГК судебных экспертиз Беларуси по Могилёвской области:

Исходя из исходных данных, что бумага длительно пролежала в земле, мало кто верил, что что-то выйдет. Нам было очень приятно работать с такими документами и получить такой результат на выходе. Руководитель Могилёвского поискового отряда: «Для нас это открытие» Удостоверение офицера милиции Семена Дрищенко пролило свет на целый пласт истории. До этого дня поисковики, проделав колоссальную работу, не нашли ни одного вещественного доказательства существования легендарного батальона.

Этот поворотный в истории факт дал надежду историкам, поисковикам и курсантам Могилевского института милиции. Сообща они смогут найти и придать земле остальных бойцов. Ведь сегодня уже ни кто не сомневается, что на подступах к Могилеву батальон милиции героически защищал свой город и его мирных жителей.