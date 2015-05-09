Что телевизионные журналисты обычно не показывают в эфире? – репортаж «Картины мира с Юрием Козиятко»

Профессиональный праздник отметили телевизионщики 7 мая. В былые годы смотреть можно было одну, максимум две телепрограммы, сегодня в Беларуси их сотни. Колоссальные возможности телесмотрения предоставляет Интернет, которым пользуются более 8 млн жителей страны. Но основные игроки на отечественном телевизионном поле – три национальных телеканала: БТ, ОНТ и СТВ.

«Столичному телевидению» в этом году исполняется 15 лет. На «кухню» СТВ заглянула Илона Волынец.

Ирина Мартьянова, ведущая телеканала СТВ:

Начинали мы вот с таких кассет, затем вместе с техническим прогрессом развивались наши технологии. Сейчас вот такие носители (прим. флешка).

Ирина Мартьянова – одна из первых ведущих телеканала СТВ. 15 лет назад она и представить не могла, насколько вперед шагнет ТВ-прогресс.

Ирина Мартьянова, ведущая телеканала СТВ:

Итак, музей истории Великой Отечественной войны. 10 экспозиционных залов – 10 временных отрезков исторической прямой. По каждому из них нас проведут научные сотрудники музея.

Это кадры из телеэкскурсии по музею истории Великой Отечественной войны. К 70-летию Дня Победы «Столичное телевидение» подготовило масштабный телемарафон. В эфире в режиме нон-стоп – уникальные судьбы и воспоминания очевидцев, реконструкции событий, международные телемосты.

В преддверии праздника ведущие и корреспонденты СТВ навестили ветеранов из разных уголков страны. Причем не с пустыми руками, а с новыми телевизорами.

Евгений Горин, ведущий телеканала СТВ:

Приехали вас поздравить с юбилеем Великой Победы, вашим праздником!

Получат ветераны и треугольники-поздравления. Акцию «Письмо победителю» организовал телеканал СТВ. Проект поддержали тысячи белорусов. Лучшие истории ожили в эфире, а самые трогательные строки пополнили экспозицию Музе истории Великой Отечественной войны.

Столичное телевидение за рамки «столичного» выросло буквально за пару лет. Сегодня СТВ – один из трех национальных телеканалов, который вещает на всю территорию Беларуси.

Лилии Ананич, министр информации Республики Беларусь:

В эти 15 лет, это еще не совершеннолетие, но совершенно мощное национальное телевидение уже состоялось, а пределов в совершенстве нет.

Илона Волынец, корреспондент:

В закулисье телеканала СТВ мы отправляемся прямо сейчас. Вообще, телевидение – это слаженная работа целой команды. В этом вы скоро убедитесь.

Сердце телеканала – это эфирная аппаратная. Именно отсюда ведется трансляция на всю республику. Здравствуйте, а скажите, правда ли, что от неверного нажатия одной кнопки может пострадать весь эфир? (Конечно!)

Этих людей никогда не видно в кадре, но именно они формируют телевизионную программу, причем так, чтобы ваш любимый фильм или сериал вышел в привычное для вас время.

Особая творческая атмосфера царит и в гримерной. Пока мастер колдует над образом, ведущая Ольга Сахарова шлифует текст. Программа «Минск и минчане» в эфире СТВ уже 13 лет и неизменно пользуется большой популярностью у телезрителей.

Илона Волынец, корреспондент:

Главная информационная программа, которая выходит на телеканале СТВ – Новости «24 часа». Прямо сейчас идет очередной прямой эфир. В таких случаях вход в студию запрещен, но я все-таки предлагаю посмотреть, как это происходит. Заходим, только очень тихо.

В студии работает Жан Кодеба. В прямом эфире возможны разные нештатные ситуации. Свидетелем одной из них непроизвольно стали и мы. Всерьез заволновалась вся съемочная группа. У ведущего заслезился глаз. Но зрители этого не заметили. Жан отчаянно держался до конца выпуска.

Жан Кодеба, ведущий телеканала СТВ:

Ведущему приходится выкручиваться как-то и в таких ситуациях тоже, потому что это наша работа – не встанешь же, не уйдешь!

Смотреть СТВ в режиме реального времени можно в любой точке планеты. Достаточно зайти на сайт ctv.by.

Владимир Казанков, директор дирекции интернет-вещания телеканала СТВ:

Сайт СТВ – сегодня самый посещаемый среди сайтов телеканалов Беларуси. В нашем канале Youtube сегодня 9 млн просмотров.

В поисках горячих тем и самых неожиданных деталей журналисты телеканала уже объездили не один десяток стран, побывав практически на всех континентах.

Алексей Адашкин, директор дирекции специальных проектов телеканала:

Наши журналисты буквально за последние несколько лет снимали и трущобы Бразилии, и офисы арабских шейхов, и беспорядки на улицах Греции, Турции, наводнение на Балканах.

Ольга Петрашевская, корреспондент телеканала СТВ:

В Турцию в основном ездят отдыхать, мы же были в Стамбуле во время беспорядков. И во время такой активной фазы протестов у оператора инстинкт самосохранения, как, в принципе, это должно быть у профессионала, в нашем случае, сработал наоборот – он побежал не от полиции, а на полицию. В результате он получил очень серьёзный удар водомётом, я подышала газом слезоточивым.

Если 15 лет назад телеканал начинал вещание с выпуска новостей, то сегодня в телевизионной копилке СТВ множество проектов. К примеру, каждый день белорусы просыпаются вместе с программой «Утро. Студия хорошего настроения».

Юлия Шпилевская, Юрий Царев, ведущие телеканала СТВ:

У нас тут всякое происходило: мы тут и траву самую настоящую косили, Юра обливался холодной водой!

«Поющие города» уже называют народным телешоу. Недавно стартовал четвертый сезон. Немало поклонников и у проекта «Хорошоу», который давно вышел на международный уровень и собирает творческие коллективы из разных стран.

Дебют этого сезона – общественно-политическое ток-шоу «Что происходит». В паре с радиоведущим Дмитрием Смирновым работает журналист СТВ Наталья Бреус, которая параллельно с новым проектом продолжает репортерскую деятельность. На этой неделе она передавала последние новости из российской столицы.

Наталья Бреус, политический обозреватель телеканала СТВ:

Только что завершились переговоры в Кремле. Сейчас мы выбираем самые удачные, самые лучшие планы, компонуем и отправляем в Минск на студию, чтобы как можно быстрее это видео оказалось в эфире. Сразу видна наша работа.

Немало сюрпризов СТВ готовит к новому сезону. К примеру, проект «Я шагаю по стране» обещает стать самым масштабным за всю историю телеканала. Пока авторы не раскрывают всех секретов, но признаются, что готовят настоящую видеоэнциклопедию о нашей стране.

Игорь Позняк, директор дирекции информационного вещания телеканала СТВ:

Мы постараемся собрать все ассоциации, все вещи, которые формируют образ, имидж Беларуси, бренд Беларуси, если хотите. И с помощью операторского, режиссерского искусства, журналистского взгляда нарисуем видеоэнциклопедию о Беларуси из восьми серий.

Творческий коллектив СТВ никогда не оставался без наград на национальном телевизионном конкурсе «Телевершина». Только в прошлом году у телеканала было 5 наград, в том числе Гран-при «Телевизионный проект года». Но ни одна статуэтка не заменит главное – любовь зрителей, для которых все эти 15 лет и работала команда СТВ.