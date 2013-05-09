9 Мая в Бресте. Около 10 тысяч человек собрал митинг-реквием в Брестской крепости

Новости Беларуси. Праздник шагает по всей стране. Около 10 тысяч человек пришли в этот день в Брестскую крепость. Среди них не только жители нашей страны, но и зарубежные гости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Торжества начались с митинга в честь 68-й годовщины Великой Победы. Венки, живые цветы легли к Вечному огню и плитам некрополя. Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших героев. Рядом с ветеранами – внуки и правнуки.
Житель Бреста:
Мой дедушка воевал. Я пришел вместе с дедушкой.
Виктор Вечканов:
Во-первых, у меня воевала моя мама, была блокадницей Ленинграда, комсоргом госпиталя до самого конца. Папа воевал.
Дмитрий Евтушенко, ветеран Великой Отечественной войны:
В этот день почувствовал, что я не одинок. И зять, и внук, и все мои однополчане – моя отрада.
Исаак Моностырский, ветеран Великой Отечественной войны:
Я с благоговением отношусь к этому великому памятнику Великой Отечественной войны. Здесь лежат наши отцы, братья, сестры. Они своей жизнью, своей кровью защитили нашу Родину на первых рубежах