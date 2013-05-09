9 Мая в Бресте. Около 10 тысяч человек собрал митинг-реквием в Брестской крепости

Новости Беларуси. Праздник шагает по всей стране. Около 10 тысяч человек пришли в этот день в Брестскую крепость. Среди них не только жители нашей страны, но и зарубежные гости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжества начались с митинга в честь 68-й годовщины Великой Победы. Венки, живые цветы легли к Вечному огню и плитам некрополя. Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших героев. Рядом с ветеранами – внуки и правнуки.

Житель Бреста:

Мой дедушка воевал. Я пришел вместе с дедушкой.

Виктор Вечканов:

Во-первых, у меня воевала моя мама, была блокадницей Ленинграда, комсоргом госпиталя до самого конца. Папа воевал.

Дмитрий Евтушенко, ветеран Великой Отечественной войны:

В этот день почувствовал, что я не одинок. И зять, и внук, и все мои однополчане – моя отрада.

Исаак Моностырский, ветеран Великой Отечественной войны:

Я с благоговением отношусь к этому великому памятнику Великой Отечественной войны. Здесь лежат наши отцы, братья, сестры. Они своей жизнью, своей кровью защитили нашу Родину на первых рубежах