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9 Мая в Бресте. Около 10 тысяч человек собрал митинг-реквием в Брестской крепости

09 мая 2013 11:19
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Новости Беларуси. Праздник шагает по всей стране. Около 10 тысяч человек пришли в этот день в Брестскую крепость. Среди них не только жители нашей страны, но и зарубежные гости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжества начались с митинга в честь 68-й годовщины Великой Победы. Венки, живые цветы легли к Вечному огню и плитам некрополя. Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших героев. Рядом с ветеранами – внуки и правнуки.

Житель Бреста:
Мой дедушка воевал. Я пришел вместе с дедушкой.

Виктор Вечканов:
Во-первых, у меня воевала моя мама, была блокадницей Ленинграда, комсоргом госпиталя до самого конца. Папа воевал.

Дмитрий Евтушенко, ветеран Великой Отечественной войны:
В этот день почувствовал, что я не одинок. И зять, и внук, и все мои однополчане – моя отрада.

Исаак Моностырский, ветеран Великой Отечественной войны:
Я с благоговением отношусь к этому великому памятнику Великой Отечественной войны. Здесь лежат наши отцы, братья, сестры. Они своей жизнью, своей кровью защитили нашу Родину на первых рубежах

# общество # Парад в Минске 9 мая и салют в Минске 9 мая 2014 года # День Победы # Исаак Моностырский # Виктор Вечканов # Дмитрий Евтушенко

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