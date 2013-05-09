9 Мая в Гомеле. Олег Газманов вместе в ветеранами посадил «дерево Победы» на набережной Сожа

Новости Беларуси. В Гомеле торжественная часть с парадом и митингом плавно перетекла в неформальную акцию «Посади дерево Победы». Движение зародилось в Москве по инициативе известного российского артиста Олега Газманова и 9 мая на набережной реки Сож приобрело статус международного.

Молодые рябины вместе с певцом сажали ветераны Великой Отечественной. В этот же день Олег Газманов, в чьем репертуаре много произведений военной тематики, выступит с концертом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Газманов, народный артист России:

Эти люди среди нас. Их все меньше с каждым годом. Нужно сейчас как-то перенимать их опыт, закаляться тем, чем они закалялись. Это стальные люди, поэтому День Победы очень важен для нас.