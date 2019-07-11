Анатолий Исаченко подписал соглашение о сотрудничестве с Минской митрополией БПЦ

Первый такой документ между Республикой Беларусь и Белорусской православной церковью был подписан в 2003 году. С того времени духовенство и государственная власть ведут совместную работу в различных сферах, в первую очередь – в образовании и воспитании молодежи.

Новости Беларуси. Создать духовный иммунитет. Губернатор Минской области Анатолий Исаченко подписал соглашение о сотрудничестве с Минской митрополией Белорусской православной церкви, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх Всея Беларуси: В нашем соглашении прописано все: и соучастие в воспитательном процессе, и в образовательной системе, и в социальной сфере, и в информационном пространстве.

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:

Совместные проекты есть по каждой епархии, по нашим исполкомам. В меру возможностей друг другу помогаем. Поэтому сегодня такое даже подведение итогов и продолжение нашего существующего соглашения.

Православная церковь в Минской области представлена ​​четырьмя епархиями, которые включают в себя 33 благочинных. Здесь служат 310 священников и работает 385 религиозных общин, объединяющих тысячи верующих.

Кстати, на встрече присутствовали епископы от каждой епархии. Перед официальной частью представители Миноблисполкома и духовенство познакомились с фотовыставкой, отражающей деятельность православной церкви в регионе.