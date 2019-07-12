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Вузы Беларуси начали приём документов от абитуриентов

12 июля 2019 06:43
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Новости Беларуси. Высшие учебные заведения страны начинают прием документов от абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Приемная кампания на бюджетную форму обучения продлится неделю – до 17 июля.

Вузы Беларуси начали приём документов от абитуриентов-1

Не позднее 6 августа документы должны подать и потенциальные студенты-платники творческих, военных и некоторых факультетов гражданских вузов. Дело в том, что, помимо результатов централизованного тестирования, их проходной балл будет зависеть и от оценки на обязательном профильном экзамене в самом университете. Эти испытания начнутся с 18 июля. Правда, для тех, кто поступает в вузы на платное без дополнительных экзаменов, а лишь по трем результатам ЦТ, эти сроки сокращены до 4 августа, для абитуриентов учреждений МВД и МЧС – до 31 июля.

Вузы Беларуси начали приём документов от абитуриентов-4

# Вступительная кампания # общество # Фотофакт

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