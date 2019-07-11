Виртуозы топора и пилы: как работают вальщики леса? Разбираемся в тонкостях профессии

Новости Беларуси. Лучших вальщиков леса выбрали в Крупском районе. Свое мастерство продемонстрировали 24 профессионала. Соревнования проходили по нескольким дисциплинам: валке леса, обрезки сучьев, монтаж бензопилы, точной и комбинированной распиловке древесины, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Второй год подряд абсолютными лидерами стали вальщики Обчугского лесничества.

В тонкостях лесного искусства разбиралась корреспондент Анастасия Кончиц.

В соревновании вальщиков леса важен каждый миллиметр, так как настоящий профессионал должен виртуозно владеть топором и пилой. Жюри обращает внимание и на качество выполняемых заданий, и, конечно, на скорость.