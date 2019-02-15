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К столетию отрасли. Во Дворце Республики труженикам АПК вручили благодарности от Президента Беларуси

15 февраля 2019 20:38
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Новости Беларуси. Аграрии Беларуси отмечают 100-летний юбилей Министерства сельского хозяйства и продовольствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К столетию отрасли. Во Дворце Республики труженикам АПК вручили благодарности от Президента Беларуси-1

К столетию отрасли. Во Дворце Республики труженикам АПК вручили благодарности от Президента Беларуси-3

К столетию отрасли. Во Дворце Республики труженикам АПК вручили благодарности от Президента Беларуси-5

К столетию отрасли. Во Дворце Республики труженикам АПК вручили благодарности от Президента Беларуси-7

К столетию отрасли. Во Дворце Республики труженикам АПК вручили благодарности от Президента Беларуси-9

Одно из главных достижений агропромышленного комплекса – не только полное обеспечение продовольственной безопасности страны, но и работа в задел. Только в 2018 году экспорт сельхозпродукции превысил 5 миллиардов долларов.

На празднике во Дворце Республики, где передовикам вручили благодарности и ценные подарки, побывала корреспондент Анастасия Дехтяр.

Сельские хозяйства Минской области празднуют 100-летний юбилей. Репортаж СТВ о лучших аграриях отрасли

# Государственная политика в области сельского хозяйства # общество # Анастасия Дехтяр # Фотофакт

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