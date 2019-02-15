Трёхэтажный с бассейном: новый детский сад появится в Боровлянах в 2019 году

Новости Беларуси. Детский сад на 230 мест появится осенью в Боровлянах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он будет трехэтажным – с бассейном, музыкальным и спортивным залом.

Первоначально строительство планировали на ноябрь 2018 года, но возникли проблемы с документацией. Сейчас работа на объекте в самом разгаре. Здесь уже формируют фундамент и закладывают инженерные коммуникации.

Дмитрий Змитрачков, главный инженер управления капитального строительства Минского района:

Садик рассчитан на 12 групп, из них две – ясельные группы. Остальные группы – от 3 до 5 лет и одна группа – до 7 лет. Садик типовой, но больше групп, и эти группы – по 12-15 человек (не так, как обычно – на 20-25 человек).

Детский сад – не последний объект в Боровлянах. Здесь также запланировано строительство школы: она появится в поселке в течение двух лет.