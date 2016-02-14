Начальник Минской региональной таможни: «Средний чек покупки в интернет-магазинах не превышает 25 долларов»

Новости Беларуси. На неделе в Беларуси установлены новые таможенные лимиты для почтовых посылок из-за границы. Стоимость не более 22 евро и не тяжелее 10 килограммов на одного человека в месяц. Это условие, при котором посылка не будет облагаться пошлиной.

Новые правила вступят в силу через два месяца. Основной причиной введения такой меры называется рост коммерческих партий, маскируемых под отправления для личного пользования.

Таможни пересчитают — 8 пачек по 50 штук в каждом. То есть 400 защитных пленок для экрана мобильного телефона. А вот еще вариант - покупка, необходимая для приготовления суши. Только количество пачек вновь поражает воображение: либо получатель уж очень большой поклонник восточной кухни, либо все это вскоре после получения мы могли бы встретить на одной из рыночных точек. Или чаще - в частных объявлениях на любой из белорусских интернет-площадок. Только по цене в разы выше, чем в зарубежном магазине. Разумеется об уплате налогов в такой ситуации речи не идет. Вся разница в цене — в карман продавцу.

Сотрудник таможни:

Если в месяц идет одному получателю несколько мобильных телефонов, то мы можем прийти к выводу, что человек заказывает не для себя.

Вводим в поисковик фамилию, телефон или адрес получателя. И попадаем вот на такое объявления о продаже тех самых телефонов.

Владимир Виноградов, старший инспектор Минской региональной таможни:

Эта посылка пришла на адрес физического лица. Она уже в течение года восьмая по счету. Мы видим, что здесь однородный товар. То есть обувь, одежда женская, мужская.

Около 90% белорусов вообще не получают международных посылок. Более 250 тысяч - заказывают от 10 до 100 отправлений в год.

Чтобы исключить эти серые схемы, правила меняются. Теперь при сумме в 22 евро или весе от 10 кг нужно будет заплатить пошлину. Ставка не меняется — 30% от суммы превышения, но не менее 4 евро за килограмм и таможенный сбор.

Тележка с «чипсами». Шутят таможенники — на профессиональном сленге так называют мелкие пакеты. Изменения коснутся только любителей крупных покупок и, конечно, же коммерческих партий.

Александр Богдевич, начальник Минской региональной таможни:

Большинства международных почтовых отправлений эта норма не заденет. Мы проанализировали по прошлому году. Средний чек покупки в интернет-магазинах не превышает 20-25 долларов США.

Горе-коммерсанты умудряются задействовать для получения посылок и семью, и родственников, и друзей и соседей. Обойти закон теперь по старой схеме уже не так просто. Мера вынужденная — практика международная. Бельгия, Чехия, Италия, Финляндия, Словакия, Германия — норма беспошлинного ввоза точно такая же - те самые 22 евро. В Швеции и Финляндии и вовсе все международные посылки облагаются НДС.

Виолетта Брезовская, начальник управления организации торговли и услуг Министрества торговли Республики Беларусь:

Есть еще много стран, которые применяют такую систему. Например, в Японии помимо того, что платится налог, выплачивается налог на приобретение - 8% вне зависимости от стоимости товара.

Вступит в силу указ через два месяца, то есть в апреле. Выгода не только в пресечении серых схем. Это поставит в равные условия легальных продавцов, оплачивающих все налоги, и нелегалов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.