День открытых дверей пройдет в лицее БГУ 22 марта

Сегодня, 22 марта, в лицее БГУ день открытых дверей. Отличный шанс посмотреть, послушать, проникнуться духом учебного заведения. Гость программы – директор лицея БГУ Макар Шнип.

В который раз проводится данное мероприятие и основная цель?

Макар Шнип, директор лицея БГУ:

Лицею 26 лет, соответственно, 26 лет и проводим. Основная цель – ознакомить ребят, во-первых, с особенностями вступительной кампании, рассказать немного о лицее, о том, что лицей – не только учеба, это интересные занятия и спортивные, и творческие. Познакомить их с коллективом, провести встречи с учителями, с нашими учащимися, чтобы они провели экскурсию по лицею. Для ребят, которые приехали из других городов Беларуси, – провести экскурсию в общежитие. Чтобы они ещё до поступления в лицей к каким-то моментам могли подготовиться.

Лицей БГУ – звучит солидно. Что можете про лицей сказать: это место, где больше всего нагружают, либо это место, где дают больше всего возможности для раскрытия?

Макар Шнип, директор лицея БГУ:

Это место, где ребёнок может раскрыть свои таланты, о которых он, возможно, даже и не знал. Конечно, он укрепит свои знания по профильным предметам, с которыми он определился. Возможно, он изменит свою точку зрения, что нужно выбрать другой профиль. Мы поможем ему в этом.

Это место, где есть свобода творчеству. Помимо учебы можно заниматься в творческих кружках. Это место, где развит спорт: ежегодно мы по разным видам проводим соревнования. Это место учебы, спорта, творчества, взаимопонимания, взаимоуважения.

Все наши выпускники после 11 класса поступают в высшие учебные заведения. В основном – Белорусский государственный университет. Многие идут и в медицинский университет. И, безусловно, лицей дает очень хорошую профильную подготовку перед поступлением университет.