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С начала года в Беларуси выявлено больше 400 несовершеннолетних нарушителей правил поведения возле воды

22 марта 2016 06:14
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Новости Беларуси. В период школьных каникул к детям особое внимание. Именно этот период – самый опасный для юных посетителей рек, прудов и озер. Сотрудники ОСВОД постоянно инспектируют опасные объекты.

Только с начала года в нашей стране выявлено больше четырех сотен несовершеннолетних нарушителей правил поведения возле воды. За три месяца работники ОСВОД уберегли от несчастного случая пятерых детей, жизнь одного ребенка спасти не удалось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анвар Игамбердиев, председатель общественного объединения «Белорусское республиканское общество спасения на водах»:
Призываем всех соблюдать меры безопасности на воде. Практически на всей территории Республики Беларусь выходить на ледовое покрытие запрещено. Лед в отдельных местах, даже если он и имеется, становится рыхлый, темный и практически не выдерживает веса человека.

Правда, во время весенних каникул школьникам скучать не придется. Для детей всех возрастов в учебных заведениях страны организованы творческие конкурсы и спортивные соревнования. Для маленьких посетителей также открыты двери музеев и Дворцов культуры.

# общество # Спасение # Анвар Игамбердиев

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