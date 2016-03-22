Проверка боевой готовности в Беларуси: с длительного хранения снимается вооружение, продолжается призыв военнообязанных из запаса

Новости Беларуси. В Беларуси идет проверка боевой готовности. С длительного хранения снимается вооружение, военная и специальная техника. Продолжается призыв военнообязанных из запаса. Некоторые военнослужащие уже приступили к подготовке. Они вспоминают азы армейской службы.

На занятиях по тактической, инженерной и огневой подготовке совершенствуют свои навыки при обращении с оружием и техникой. Помощь военнослужащим запаса оказывают опытные офицеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Денис Навицкий, военнообязанный:

Со времени моей службы прошло не так уж много времени. Хотелось бы взглянуть на армию уже с другой стороны, что-то новое узнать. А так, естественно, помнят руки, помнит голова, что нужно делать.

Геннадий Карака, заместитель командира военной базы:

Напомнить военнослужащим запаса их знания, навыки, которые они получили во время прохождения службы. Или напомнить, или дать возможность получить их, чтобы в последующем они могли выполнить задачу. Задача у нас одна – защита нашей родины.