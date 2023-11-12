День открытых дверей для абитуриентов провели в Международном университете «МИТСО»

Занимательная криминалистика и чайная церемония. Международный университет «МИТСО» пригласил на день открытых дверей будущих студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это учащиеся столичных школ и колледжа предпринимательства. Программу подготовили обширную. Особенно гостей впечатлило посещение зала судебных заседаний, деловая игра, экскурсия по общежитию. Не без интереса они погрузились в атмосферу, созданную в центре китайского языка и культуры. Там знакомили с основами диковинного для нас письма и учили читать иероглифы.

Анна Стевакова, учащаяся Минского колледжа предпринимательства: Очень здесь ярко, все такие радостные, мне нравится. Думаю, я определилась уже – это логистика. А вот поступать еще выбираю. Но пока впечатления хорошие.

Данила Полянский, студент Международного университета «МИТСО»: Всегда интересно познакомиться с будущими абитуриентами, подсказать им, направить, рассказать про сам университет.

Владимир Поздняков, ректор Международного университета «МИТСО»:

Именно проведение дней открытых дверей позволяет погрузиться на один день в атмосферу студенчества. Более детально узнать о предполагаемой выбранной профессии, пообщаться со студентами, которые уже обучаются на этих специальностях. И, соответственно, прийти к этому выбору осознанно, с пониманием того, что это именно их будущая специальность.

Следующие дни открытых дверей можно будет посетить в декабре и марте.