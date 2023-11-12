Военнослужащие нового пополнения внутренних войск МВД Беларуси приняли присягу

Военнослужащие нового пополнения внутренних войск МВД приняли присягу. Полтысячи бойцов пополнили ряды элитной войсковой части 3214, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высокомотивированные, прошедшие специальную подготовку молодые бойцы после торжественной церемонии готовы приступить к выполнению поставленных перед ними задач. Впереди три недели интенсивной спецподготовки, нацеленные на борьбу с диверсионно-разведывательными и незаконными вооруженными формированиями. Примечательно, что желание пройти настоящую школу мужества в 2023 году проявило максимальное количество молодых людей. Часть укомплектована на 125 %.

Глеб Грищенков, новобранец войсковой части 3214 внутренних войск МВД Беларуси:

С раннего детства я был патриотически воспитан, всегда хотел попасть именно в элитное подразделение Республики Беларусь 3214. В этом году я закончил высшее учебное заведение и сразу пошел в военкомат, чтобы достойно нести службу своей любимой стране.