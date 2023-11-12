Карпенков: за 2023-й внутренние войска сформировали 5 новых подразделений спецназначения

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел Беларуси – командующий внутренними войсками:

Внутренние войска буквально за этот год сформировали пять новых подразделений специального назначения. Сейчас формируется шестое подразделение специального назначения. Создали два отряда добровольцев и увеличили свои подразделения специального назначения. Вы знаете, что и укомплектовались, и очень хорошо оснастились в плане технике. И благодаря инструкторам ЧВК «Вагнер» совместными усилиями прошли очень мощный курс боевой специальной подготовки.

Военнослужащие нового пополнения внутренних войск МВД Беларуси приняли присягу.