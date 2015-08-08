День огурца отмечают в Шклове 8 августа

Новости Беларуси. В Шклове 8 августа отметили День огурца. Праздник сбора летнего урожая традиционно начался у одного из символов города. Скульптура огурца — дань уважения умельцам их выращивать. Лучших из них — наградили. Призы ждали сочинителей песен и частушек об огурце. Каждый мог попробовать овощные кулинарные шедевры, а также разузнать секреты их приготовления, Новости «24 часа» на СТВ.

Секрет вкусных и хрустящих огурчиков в семье Инны Добрянской передают из поколения в поколение. Говорит: второй хлеб – картошка, а шкловский хлеб – огурец.

Ирина Недобоева, СТВ:

Свое почетное звание огуречной столицы Шклов завоевал по праву. Вряд ли найдется хотя бы одно подворье в районе, где бы не выращивали этот овощ. Огурец даже увековечили в бронзе в самом центре города. Говорят, что если потереть о кармашек, в доме будет благополучие и достаток.

Лариса Силивестрова:

Шкловщина издревле славилась выращиванием огурцов. Еще в Борколабовской летописи 1604 года была запись: «В июне у шкловчан огурцы в цвету побил мороз». Видно, что это наш древний промысел. Огурцами мы любим украшать, из огурцов готовить и угощать наших гостей.

Настоящее огуречное шоу развернулось в городском парке. Чего здесь только нет – огурцы в банках, в меду, огуречные салаты и канапе. От дегустации не удержались даже звезды белорусской эстрады.

Ольга Плотникова, певица, телеведущая:

Прекрасные, замечательные, душевные, отзывчивые люди. Они много работают, я это прекрасно понимаю. Мы, городские жители, от всей души благодарим их за это, низкий поклон от нас всех! Эти праздники – лучик солнца в обыденных буднях. Они огромные молодцы, что устраивают такие небольшие праздники. Я думаю, что это праздник не только для местных жителей, но и для гостей города, которые приезжают, окунаются в атмосферу этого праздника. Это здорово!

Его величеству огурцу сегодня шкловчане посвятили не только кулинарные шедевры, но даже танцы и песни.

День огурца проводится в Шклове уже 9 лет. Праздник успел приобрести свои традиции и истинных почитателей. Шкловчане уверены, что размах торжеств, как и урожай огурцов, с каждым годом будет только расти.