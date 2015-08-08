Летом количество звонков на прямые телефонные линии к чиновникам стало меньше

Новости Беларуси. Телефонные линии тоже бывают горячими. В субботу по всей стране на прямую связь с жителями вышли чиновники в регионах. Людей традиционно беспокоят вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, социальными выплатами, капитальным ремонтом, благоустройством территорий. Во время летних отпусков и дачного сезона количество звонков стало меньше. В этом убедилась съёмочная группа программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебском переулке Энергетиков дети не знают уже, куда девать свою энергию. Три года назад здесь появилась горка. На ней благоустройство двора и закончилось. Любовь Васильева, к которой на лето приезжает внук, обратилась на прямую линию к мэру Витебска. Просила не за себя, а за весь двор и соседские семьи, в которых есть дети.

Любовь Васильева, жительница Витебска:

На прямую к Николайкину я обратилась по поводу детской площадки. Я многого не просила, я понимаю, что времена тяжёлые, все очень дорого стоит. Но самые элементарные качели, чтобы детки могли выйти и покататься. Очень хорошо отреагировал Николайкин, мне очень понравилось. Он сразу стал разбираться.

Ирина Прудникова, исполняющий обязанности начальника отдела по обращениям граждан и юридических лиц Витебского горисполкома:

В последнее время отмечается незначительный спад обращений. Наиболее проблемная тематика – вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, с работами по капитальному и текущему ремонту домов. Повторных жалоб на прямые линии о том, что гражданин обратился и вопросы не были решены, как правило, не поступает.

У Марии Венедиктовны из Гомеля тоже были вопросы к коммунальникам. До недавнего времени эта скромная квартира на первом этаже самой обыкновенной пятиэтажки несколько раз в год становилась эпицентром настоящего бедствия. Неисправная канализация приводила к полному затоплению жилища одинокой пенсионерки нечистотами. После очередного потопа она решила-таки дозвониться на прямую линию самому председателю Гомельского облисполкома. Результатом стал капитальный ремонт канализации.

Мария Быстренкова, жительница Гомеля:

«Плавала» много лет. Нигде ничего не могла добиться. Как к губернатору на горячую линию дозвонилась, выехали человек двадцать и сделали. Теперь я сплю спокойно.

За чистоту, но уже воды, много лет боролись и лепельчане.

Надежда Хвощ, жительница Лепеля:

Вода была страшная, ржавая. Постоянно чистили раковины, унитазы, ванную. Не могли дочиститься, столько было хлопот с этим!

Сегодня же из крана течет прозрачная и чистая вода, которую Надежда Григорьевна не боится давать сырой даже маленьким внукам.

На прямую линию в местный исполком по этому вопросу уже никто и не обращается. Разве что жители нескольких улиц города интересуются, когда же чистая вода придет и к ним.

Виктор Шалаев, главный инженер КУПП ЖКХ «Лепель»:

Вторую ветку водовода планируется в этом году ввести. И практически проблем по водоснабжению города Лепеля не будет.

За полгода в Лепельский райисполком поступило не больше полусотни звонков. Причем касались они сугубо личных вопросов: привезти дрова, помочь в приватизации квартиры, подключить цифровое телевидение.

Борис Ефремов, председатель Лепельского райисполкома:

Когда начинались прямые линии, очень было много обращений буквально по всем вопросам. Больше всего задают вопросов по линии жилищно-коммунального хозяйства, жилищного строительства.

Буквально две недели назад я проводил прямую линию – ни одного звонка не поступило. Наверное, все-таки за полугодие основные вопросы были сняты. Хотя, по большому счету, их и не так много.

Прямые телефонные линии работают по субботам почти 8 месяцев. За это время представителям власти по всей стране удалось пообщаться с тысячами белорусов, ответить на вопросы и помочь в решении проблем. Такое общение зарекомендовало себя как эффективный и оперативный способ наладить связь населения с властью.