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Председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома – о застройке Минска и городов-спутников

08 августа 2015 16:34
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Новости Беларуси. Архитектурное лицо главного города страны и планы строительства. Каков архитектурный имидж Минска сейчас и как будет формироваться в будущем? На наши и Ваши вопросы готов ответить гость программы «Большой город» на СТВ — председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Павел Лучинович.

Минск в последние годы преобразился. Уверенно приобретает облик европейской столицы. Немалую роль в этом сыграл, конечно, и прошедший ЧМ по хоккею. Появились новые здания, которые уже стали достопримечательностью: музей истории ВОВ, Дворец Независимости, площадь Государственного флага, штаб-квартира Национального олимпийского комитета, Минск-Арена. Какие еще грандиозные объекты будут у минчан?

Будут ли строиться в Минске небоскребы? Есть ли в этом необходимость и какая максимальная этажность вообще допустима для белорусской столицы?

Минск следует за мировыми тенденциями в архитектуре или столичные архитекторы не гонятся за модой, а идут по своему пути?

Границы города расширяться не будут. Как спланировать жилищное строительство в таких условиях? Где строить? Если ли в городе резерв свободных площадок? Что будет с усадебной застройкой в городе?

Развитие городов-спутников. Можно ли ожидать быстрого роста этих населенных пунктов? На каком этапе находится строительство домов в городах-спутниках?

На эти и другие вопросы по теме вы найдете ответы в этом выпуске программы «Большой город» на СТВ!

А если у вас есть любопытная  информация и вы готовы предложить интересную тему – звоните.

Телефоны горячей линии СТВ: (8017) 290 66 00 или (8029) 1-600-700!

# общество # План застройки Минска и Минской области # Павел Лучинович

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