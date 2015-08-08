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Автопочтальоны появились в Витебской области

08 августа 2015 17:22
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Новости Беларуси. Почта на селе: в каждый дом 5 раз в неделю. Это реально! На Витебщине, где больше всего в Беларуси деревень и хуторов, почтальонам за день приходится проходить или проезжать на велосипеде по полсотни километров, чтобы доставить ставшую за время переездов уже несвежей прессу. 

В Полоцке пошли же другим путем. Почтальонов пересадили на авто и добавили им по несколько десятков деревней. Таким образом, почта стала мобильнее, в чем уже убедились жители Полотчины и корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

В Полоцке  закупили 6 новых автомобилей. Так называемые «буханки» теперь обслуживают почти 300 мелких и очень мелких деревень. Почтовая машина заезжает в каждую деревню 5 раз в неделю. 

# общество # Почта Беларуси

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