Автопочтальоны появились в Витебской области

Новости Беларуси. Почта на селе: в каждый дом 5 раз в неделю. Это реально! На Витебщине, где больше всего в Беларуси деревень и хуторов, почтальонам за день приходится проходить или проезжать на велосипеде по полсотни километров, чтобы доставить ставшую за время переездов уже несвежей прессу.

В Полоцке пошли же другим путем. Почтальонов пересадили на авто и добавили им по несколько десятков деревней. Таким образом, почта стала мобильнее, в чем уже убедились жители Полотчины и корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

В Полоцке закупили 6 новых автомобилей. Так называемые «буханки» теперь обслуживают почти 300 мелких и очень мелких деревень. Почтовая машина заезжает в каждую деревню 5 раз в неделю.