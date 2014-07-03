Пациенко Татьяна рассказала об отце - Иване Николаевиче Карасёве, ветеране ВОВ, участнике операции «Багратион»

Добрый день! Я Пациенко Татьяна Ивановна. Хочу сегодня поздравить всех с 70-ой годовщиной освобождения нашей земли от фашистских захватчиков, а также с Днем Независимости. Спасибо всем ветеранам и низкий им поклон за мир на нашей земле.

В нашей семье 9 мая и 3 июля - особенные праздники. Мой папа, Карасев Иван Николаевич - ветеран Великой Отечественной войны, полковник запаса. Прошел всю войну с первого дня и дошел до Берлина с 283-ей стрелковой Гомельской Краснознаменной дивизией. Он был награжден 5-ю орденами, многими медалями. Папа не дожил до сегодняшнего дня, но по праву заслужил, чтобы в этот день его вспомнили, так как он участвовал в операции «Багратион» и освобождал Беларусь.

Хочу особенно сказать про орден, который у него был - орден Боевого Красного Знамени. В одном из боев папа был тяжело ранен и попал в госпиталь. Когда вручали награды, его посчитали погибшим. И только в 70-х годах он получил этот орден. По этому поводу даже в газете «Во славу Родины» была напечатана статья «Награда нашла героя». Папа прослужил в рядах вооруженных сил 33 года.

Закончить свой рассказ мне хочется словами Роберта Рождественского: «Люди, пока сердца стучатся, помните, какою ценою завоевано счастье!».

Эту историю по телефону горячей линии рассказали в рамках почти 18-часового телемарафона на СТВ, посвященного Дню Независимости Беларуси.