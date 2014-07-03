Виктор из Минска рассказал историю о деде, который две войны прошел

Здравствуйте, меня зовут Виктор. Мне 39 лет, я из Минска. Хотел поздравить всех освободителей, всех ветеранов, всех жителей Беларуси, гостей с освобождением Беларуси в 1944 году. И хотел бы рассказать об одном из участников освобождения - о своем деде.

Он родился в 1917 году. В 1937 его забрали в армию, тогда забирали на 3 года. Соответственно, в 1939 он сразу попал на финскую войну. Прошел ее всю. После окончания войны его отправили дослуживать срок срочной службы. Оттуда прямиком он попал на белорусский фронт в 1941 году. Попал в окружение, потом был в партизанах, потом выбрался к своим.

День Победы встретил в Чехии. И до ноября 1945 года еще охранял военные склады. Вот такая вот история.

Медалей, орденов, ранений мелких не счесть. Одно тяжелое ранение - осколком снаряда выбило нижнюю челюсть и практически он остался без зубов. Ушел в 1937 году, пришел почти в 1946 домой.

Вырастил двоих детей. Построил дом. Вот так вот прожил человек жизнь.

Эту историю по телефону горячей линии рассказали в рамках почти 18-часового телемарафона на СТВ, посвященного Дню Независимости Беларуси.