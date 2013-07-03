В Могилёве 3 июля открыли новый фонтан и детскую школу искусств

Новости Беларуси. Тысячи жителей собрал праздник на улицах Могилёва. А посмотреть сегодня, действительно, есть на что. В парках и на площадях выступают творческие коллективы, скульпторы приглашают в «Каменную сказку», и новый фонтан, который запустили в центре города, стал подарком к празднику.

Ещё одним подарком стало открытие детской школы искусств. В здании есть хоровые, музыкальные, хореографические и классы изобразительного искусства. И даже собственная студия звукозаписи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Празднование Дня независимости совпало с завершением международного пленера «Каменная сказка». 6 профессиональных мастеров из стран содружества трудились около месяца. Свои скульптуры из гранита подарили городу.

Артем Зигура, скульптор (Украина):

Очень приятно, что закрытие совпало с таким значимым для белорусов днем независимости и я рад подарить городу эту скульптуру.

Александр Выборов, скульптор (Россия):

Это замечательный фестиваль. Для нас это настоящий подарок поработать вместе. И мы довольны результатом.

А гурманы смогли оценить весь колорит национальной кухни. Драники, колдуны, блюда из мяса и птицы и многое другое отведали могилевчане и гости города во время массовых гуляний. А для ценителей фольклора здесь же в центре Могилева развернулось представление.