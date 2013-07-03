3 июля в Гомеле: картофельный фест, уличные танцы, фотовыставки и показы редких автомобилей

Новости Беларуси. Танцевальный джем, картофельный фест, фотовыставки и показы редких автомобилей. Так удивляли жителей и гостей в городе над Сожем.

Гомельскую площадь Восстания с трудом поделили пауэрлифтеры и мастера уличного танца. Представители двух абсолютно независимых направлений продемонстрировали в День Независимости единство духа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомеле День Независимости начался с традиционных шествий и митинга у братской могилы советских воинов. Далее мероприятия плавно перетекли в развлекательное русло.

И если налегке переворачивать 300-килограмовые шины мог далеко не каждый присутствующий, то вот на танцпол выходили все желающие.

Любителей совсем другой музыки собрал Центральный стадион города. Концерт «Шлягер на все времена» подарил гомельчанам встречу со звёздами эстрады.

Сейчас концерты продолжаются почти на десятке площадок города. Праздник, как говорится, нон-стоп. Многие гомельчане даже решили сделать себе небольшую передышку, отправились по домам. Для того что бы ближе к 23.00 собраться и вместе со всей страной исполнить государственный гимн.