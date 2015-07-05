День Независимости: что он значит для людей и какая она – Беларусь независимая

Новости Беларуси. Празднование Дня Независимости Беларуси. Этой датой два десятилетия назад стало третье июля. В этот день 71 год назад белорусская земля была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Однако и за время своей новейшей истории республика подтвердила право самостоятельно определять, в каком направлении развиваться, как вести внешнюю политику. Не будет преувеличением отметить, что из всех постсоветских стран именно Беларусь считается одной из самых удобных мест для спокойного отдыха и жизни, а также проведения важных переговоров. События последнего времени (встреча «нормандской четверки») это красноречиво подтверждают.

А самих белорусов в странах СНГ часто называют самыми доброжелательными в и желанными для ведения дел. Такие опросы время от времени проводятся.

У каждого праздника, как и у страны, своя история. Отмечать День Независимости 3 июля Беларусь решила без малого 20 лет назад. В ходе республиканского референдума. И вот – середина лета 2015 года. Буквально накануне главного праздника государственности – государственные награды находят тех, кто изо дня в день с блеском вносит свой вклад в нашу независимость.

Нина Викентьевна говорит о земле белорусской. Мы – в самом центре хозяйства. По 30 километров – во все стороны. Как директор, Нина Викентьевна знает: земли бывают «тяжелыми», но формулу успеха на любой земле найти можно.

Нина Железнова, директор сельскохозяйственного предприятия «Озерицкий-Агро»:

Формулу поспеха тут ужо вырашае агранамічная служба, рэгуліруючы вось гэтыя неаб’ятныя краявіды севаабаротам. Там, дзе выгадна сеяць рапс на больш лёгкіх землях, дзе браць зернавыя, у севаабарот уключаць.

В хозяйстве – 530 человек. Поля, теплицы, агроусадьба и, конечно, фермы. Вот – самая новая из них. Все буренки – аборигены – выросли в этом же хозяйстве. На строительство нового жилья для таких красавиц взяли кредиты. Новоселы не подводят: молоко дают исправно, экстра-класса. За год новая ферма принесла четыре миллиарда чистой прибыли. Рентабельность «молочки» по хозяйству – 28% – это 50 тонн надоев в день. Так что каждый вложенный рубль окупился сполна. Без развития никак – вместе со страной вперед идет и хозяйство.

Нина Железнова, директор сельскохозяйственного предприятия «Озерицкий-Агро»:

Если доярка 12 коров обслуживала, было время, потом – 30, потом – 50, то сегодня доярка обслуживает 200-300 голов. Они не носят молоко, как это было раньше, в бидонах. В основном работают молодые девчонки, им импонирует современное оборудование. Она подоила и тут же видит, сколько ее коровка дала молока, ведь стоит компьютер. Тут же зоотехник сидит за пультом. Это космодром.

Рядом с Ниной Викентьевной – коллеги по агропромышленному комплексу: артисты, медики и не только. Лучшие из лучших. Экономика, культура и любые другие достижения. Свою лепту в общую независимость вносит каждый на своем месте.

Минчане:

Работаем, зарабатываем бюджетные деньги.

Мы же студенты. Мы учимся и будем работать на благо нашей любимой родины, Беларуси.

Я учусь и в дальнейшем буду получать профессию здесь и как-то помогать, вкладываться в Беларусь, так как все зависит от нас самих.

Мы работаем, каждый что-то делает для своей страны хорошее. Поэтому сегодня мы празднуем все вместе.

Путь к Независимости не был простым. На торжественном собрании по случаю праздника об этом напомнит глава государства. Путь этот пройден, и следующие шаги будут мирными и только в интересах человека.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Очень правильно, что многие в нашем обществе, особенно элита, как принято говорить, политики пытаются осознать, что же такое независимость, понять, что такое независимость. И почти все, отвечая на вопрос, отмечают, что независимость – это свобода, благосостояние, мир, стабильность, право жить в своем доме – вот такая вот данность, которая пришла с независимостью. Все это правильно, все это так. С моей точки зрения, независимость – это возможность. Все, что мы получаем от независимости, само не приходит. Оно – результат кропотливого, тяжелого труда по использованию открывшихся возможностей. При этом следует помнить: независимость стоит дорого. И та цена, которую заплатил наш народ, – это цена, чтобы быть независимым, а чтобы сохранить независимость – мы платим и будем платить много. Другого не дано, если мы хотим жить в своей стране, на своей земле, делать ее краше и завещать своим детям. Достаток и благополучие в доме в первую очередь зависят от самого человека, его инициативы, ответственности и энергии, от того, насколько он готов использовать возможности, которые предоставляет ему государство.

Так какая же все-таки она – Беларусь независимая.

Майра Мора, глава представительства Европейского союза в Республике Беларусь:

Я видела своими глазами, как Беларусь сделала много хороших шагов вперед, развивается и продолжает развиваться, чего я и желаю в будущем. Дорожите, берегите свою независимость – это очень важно.

Минчане:

Беларусь независимая – это то, как у нас сейчас. То есть когда человек чувствует себя свободным всегда. И на работе, и дома, и в семье, и дети у нас не боятся, не знают, что такое взрывы, что такое окопы. Это самое большое счастье.

Мне кажется, это то, что мы можем делать собственный выбор, мы можем оставаться в Беларуси и продвигать ее. Это самое главное. Я думаю, чтобы мы были патриотами.

Независимость – это не пустое слово. Это когда мы свободны, нам никто не диктует свои правила, мы свободный народ, мы в свободной стране можем говорить, что хотим, у нас нет войны. И за это огромное спасибо.

К такому празднику не обойтись без подарков. В Несвиже – новый автовокзал. Боровляны: в уютных домиках теперь будут жить семьи малышей, проходящих лечение. А это уже столица: открыта первая больница сестринского ухода.

Воложин: здесь появилась мемориальная доска на месте, где фашисты расстреляли сотню мирных жителей, в Лиозно открыли аллею славы, а в Гомельской области – музей-блиндаж. Но самый торжественный момент – у монумента Победы. Цветы возлагает глава государства.

Так по традиции начался День Независимости: минута молчания, цветы и поздравления. Первые лица, дипкорпус. И, конечно, же ветераны.

Геннадий Юшкевич, участник Великой Отечественной войны:

3 июля для меня – день особый, потому что 3 июля в составе спецгруппы «Чайка» я вошел в Минск с западной стороны.

Третий день июля главным праздником государственности стал благодаря их героизму.

До салюта еще далеко: целый день песен, танцев и ярких красок. Тем временем краски, которые зажгут праздничное небо, уже наготове. Она расцветут в мирном небе на высоте до пяти сотен метров и с частотой в доли секунды.

Игорь Гладкий, пиротехник:

Сюда загружается шар, они имеют разные цвета, разную гамму. Все это подключается под электронику, электронный пульт. Запускается в режиме онлайн. Будем стараться все цвета радуги, все цвета Беларуси подарить нашим людям.

А это одна из главных праздничных площадок страны.

«Город мастеров» – один из обязательных и, пожалуй, самых любимых атрибутов белорусских праздников. Здесь можно не только купить, посмотреть, но и научиться что-нибудь делать.

Как жилось на белорусских землях раньше, можно было представить не только в столице. Минская область – история оживает на улицах Несвижа. Турнир по правилам средневекового боя – это уже гродненские забавы. Кстати, здесь можно было пройти через несколько веков – рядом оживают совсем другие исторические персонажи. Вполне справедливо, ведь к сегодняшней независимости страна действительно шла веками.

В Брестской крепости традиции продолжили. Оживлять исторические персонажи и демонстрировать блеск нынешних поколений, кстати, традиция не только белорусская, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Италия День Республики отмечает 2 июня. В 1946 году общенациональный референдум решил монархию ликвидировать, республику провозгласить. С тех пор из года в год от Колизея к Капитолийскому холму маршируют военные, барсельеры, карабинеры и кавалерия президентского полка со своим талисманом – маленькой собачкой.

Франция. День взятия Бастилии – 14 июля. Случилось взятие в 1789 году, но отмечать как главный государственный праздник этот день стали лишь век спустя.

США. День Независимости – 4 июля. В 1776 году представители 13 штатов подписали документ, провозгласивший самостоятельность государства.

Но вернемся в Беларусь, тем более 3 июля в стране было на что посмотреть. В Могилеве организовали фитнес-пикник. А вот уже современную военную мощь демонстрируют витебчане.

Ольга Овчаренко, инструктор фитнес-пикника:

Я хочу, чтобы наша республика была за здоровый образ жизни, я хочу, чтобы у нас были очень активные люди, чтобы у них все получалось.

Гизберт Графф, турист (Германия):

Это праздничное настроение и особая атмосфера. Так много людей на улице и все улыбаются. Город преобразился. Я также проникся общим ощущением праздника и в следующем году я обязательно приеду в Беларусь, чтобы присоединиться к празднику и вновь увидеть этих счастливых людей.

Вот такая она – Беларусь независимая. Поздравления с главным праздником – в адрес страны. И признание в любви от тех, кто знает, чем же она такая особенная.

Минчане:

Потому что она красивая.

У нас все-таки очень миролюбивые люди, гостеприимные, открытые. Таких людей в Европе очень мало, таких стран очень мало.

За то, что она такая независимая, перспективная. Наш президент делает все, чтобы мы жили хорошо.

За то, что она красивая и независимая.

Я не боюсь, что мой ребенок выходит в город, гуляет. Не важно, это шесть часов вечера или 11. Потому что я знаю, что у нас спокойствие, мир. Вот за это я люблю нашу страну. Люблю, что у нас очень толерантные люди. Люди друг другу улыбаются, помогают. И на самом деле это счастье. Вот за это я люблю нашу страну.

Поздравляю всех с Днем Независимости.

И, наконец, апогей: тысячи и тысячи белорусов в разных уголках страны вместе поют свой гимн.