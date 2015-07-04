День Независимости Беларуси-2015: возложение венков, «Город мастеров», концерты, гимн и грандиозный салют

Самым дорогим в жизни нашего народа назвал президент Лукашенко День Независимости Республики Беларусь в официальном поздравлении соотечественникам. День Республики страна отмечала и еще отмечает до сих пор торжественно и оптимистично. Все подробности у Илоны Волынец.

Они мысленно возвращаются в далекое лето 1944 года и вспоминают, какой ценой досталась долгожданная Победа. В этот день ветераны еще не раз подметят: очень символично: над головой – ни единого облака. Лишь яркое солнце и бездонное голубое небо.

Васиплий Князев, участник Великой Отечественной войны:

Эмоции всегда очень хорошие, когда мы приходим на площадь Победы. Я считаю, что эти праздники нас объединяют, старшее и молодое поколение.

Приносить цветы к монументу Победы 3 июля для многих минчан – семейная традиция. Ведь во время той войны погиб каждый третий житель нашей страны. На площади Победы – представители крупнейших общественных организаций, духовенства, иностранных дипмиссий, а также гости столицы. Первый венок по традиции – от Президента.

С 1991 года свой главный государственный праздник Беларусь отмечала 27 июля. Дату приурочили к подписанию Декларации о государственном суверенитете.

В 1996 году в ходе республиканского референдума празднование перенесли на 3 июля. Именно в этот день в 1944 году Минск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков.

Минчане:

Несмотря на все, что пережили люди во время войны, во время страшных дней, сейчас мы можем видеть солнце, мирное небо над головой, мы счастливы, мы можем растить своих детей, видеть друзей.

Это день освобождения Беларуси всей. Всех надо помнить, всех надо чтить.

День Независимости для белорусов очень личный праздник. Он объединяет все поколения. На торжества и гуляния люди приходят семьями. Тысячи гостей всегда собирает площадка у столичного Дворца спорта.

И в 2015 году проспект Победителей гудел вовсе не от движения транспорта. Концерты в режиме нон-стоп, музыкальные и спортивные представления. Вот, к примеру, восторженная публика наблюдает за состязанием белорусских силачей.

Минчан и гостей столицы по традиции встречает «Город мастеров». Лучшие умельцы страны приехали в столицу для того, чтобы продемонстрировать свои хенд-мейд-шедевры.

3 июля – дата особая, это символ национальной гордости. Сегодня Беларусь занимает достойное место в мировом сообществе. О том, что главный фундамент безопасности и независимости Беларуси – это единство и согласие в обществе, мир и порядок внутри страны, говорил и президент.

На торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, Александр Лукашенко особо подчеркнул, что Беларусь не допустит войны и наша страна найдет свое счастье мирным путем.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Беларусь по праву является полноценным субъектом международной политики. Мы неоднократно выступали автором важнейших инициатив в организации ООН по пресечению международного наркотрафика, торговли людьми, отстаивали традиционные семейные ценности. То, что Беларусь стала центром для урегулирования международных конфликтов, показывает, что мир видит искренность, честность и открытость нашей политики. Мы никогда не дружим с кем-то и против кого бы то ни было. Беларусь никогда не станет спекулировать на межгосударственных противоречиях. Никогда не будет искать свою выгоду в ущерб кому бы то ни было.

Но мы требуем точно такого же искреннего, открытого, уважительного отношения и к нашей стране. Мы готовы дружить, помогать и сотрудничать со всеми, но лишь на принципах взаимной выгоды и равенства.

Новейшая история независимой Беларуси ясно показала: любые попытки изоляции нашего государства контрпродуктивны.

Укреплению наших позиций на мировой арене служит участие в масштабных интеграционных процессах. Беларусь стала инициатором создания таких интеграционных структур на постсоветском пространстве, как Союзное государство Беларуси и России, Таможенный, а затем Евразийский экономический союз.

Независимость – это результат кропотливого труда и использование вновь открывшихся возможностей. Поэтому в главный праздник страны стоит говорить об успехах и достижениях.

В преддверии Дня Независимости президент Беларуси вручил высокие государственные награды. Орденов и почетных званий удостоены 39 человек из самых разных сфер: военнослужащие и деятели искусства, труженики села и учителя, машиностроители и медики, спортсмены и ученые.

Евгений Сакович, заместитель директора по учебной работе УО «Минская государственная гимназия-колледж искусств»:

Как для педагога, для художника это высшая награда. И второе, что она в канун Дня Незалежнасці. Конечно, это самая высокая оценка.

День Независимости давно стал не просто главным государственным праздником, но и любимым народным торжеством. Когда теплая, семейная атмосфера царит в каждом уголке страны.

Минчанка:

Это наша страна, мы ей гордимся. У нас всегда спокойно, хорошо, город чистый.

Татьяна Халтуринская, турист (Россия):

Мы в Беларуси первый раз. Мы друг другу родные люди, сестры и братья. И нам, конечно же, надо держаться вместе. И мы тоже вас поддерживаем в этот праздник и желаем всего доброго, счастья, здоровья, успехов во всем.

В праздничный день не подвела и погода. А многие пешим прогулкам предпочли активный отдых. Крутишь себе педали и наблюдаешь за тем, как гуляет столица.

Маленький шедевр от ремесленника, мини-спектакль от живой статуи или мастер-класс от виртуоза-кузнеца. Подковать коня и блоху теперь сумеет и съемочная группа СТВ.

Беларусь праздновала День Независимости до глубокой ночи. Заключительный аккорд был самым запоминающимся и громким. Им стал грандиозный концерт у стелы «Минск – город-герой».

Стела превратилась в огромную сцену. Здесь собрались тысячи минчан. Ведь совсем скоро жители не только столицы, но и всей страны споют гимн вместе.

Его, без преувеличения, пела вся Беларусь. Мотив подхватили в каждом регионе. Момент особенный, в который как нельзя лучше чувствуется единство нации.

И эффектное завершение – огненная феерия, которая отражалась счастливым блеском в глазах и детей, и взрослых.