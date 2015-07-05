Как украинская война превратила бывший колхоз-миллионник Ковпита в село материнского горя

Новости Украины. Преддефолтной многие эксперты считают сложившуюся ситуацию и в Украине. Некоторые даже называют конкретную дату дефолта – 24 июля. Общий госдолг страны составляет 70 млрд долларов. Из них 40 млрд – задолженность внешним кредиторам. Министр финансов Украины призывает не бояться слова дефолт. В это же самое время в стране продолжаются демонстрации, а на востоке Украины продолжают гимбнуть люди.

Ковпита – крупное украинское село. Некогда центр преуспевающего колхоза-миллионника. Однако мирные победы остались в прошлом. Хлеборобы ушли на войну, а их матери и жены потеряли счет бессонным ночам.

Ковпитцы одними из первых отправились весной 2014 года защищать рубежи интересов новой украинской власти. Мужчин призвали в апреле. И с тех пор жизнь в деревне перевернулась с ног на голову: здесь привыкли ложиться и вставать без сна с одной единственной мыслью – только бы выжил.

Надежда Козлянская, жительница деревни Ковпита Черниговской области (Украина):

Очень тяжело было. Ложилась и вставала, бога просила, чтобы вернулся. Позвонит и говорит, что все хорошо, а сестрам совсем другое рассказывает, как бомбят их. Очень тяжелый год был, не могли дождаться, как придет.

Надежда Михайловна осколочное ранение сына Ивана в разговоре даже не вспоминает. Говорит: кости есть – мясо нарастет. Главное, что вернулся и дома. У соседки Натальи сын до сих пор по больницам – на нервной почве у сильного молодого мужчины отказывают ноги.

Наталья Козлянская, жительница деревни Ковпита Черниговской области (Украина):

Ребенка забрали, вернулся калекой. Отступали к реке, перешли переправляться. Командир их так сразу утонул, а мой перебрался. В Харькове был в госпитале, потом еще в госпитале и сейчас в госпитале.

В конце 80-ых ковпитцы возвели в центре деревни колоссальный монумент: на каменных плитах имена 442 односельчан, не вернувшихся с полей, пожалуй, самой страшной войны в истории человечества. Но Великую Отечественную сегодня и здесь политкорректно предпочитают называть Второй мировой.

А тем временем на деревенском погосте открыт счет жертвам новой, официально не объявленной, войны. Войны без названия, но с абсолютно реальными жертвами.

23-летний командир танка – сержант Геннадий Куц – погиб на востоке Украины в августе 2014 года. Лицо сына Людмила Васильевна так и не увидела – хоронили обезображенное тело танкиста с почестями, однако это мало утешает мать, в одиночку поставившую на ноги двух сыновей.

Людмила Куц, мать погибшего солдата Украинской армии:

Эта денежная война дурная, придурки воюют, извините меня. А дальше кому жить?

В отличие от большинства повоевавших односельчан Геннадий Куц к началу боевых действий на Донбассе уже служил по контракту в украинской армии. Скромный парень из небогатой семьи просто не смог найти работу в родном селе – служба в армии показалось единственным способом выжить.

Евгения Пустовойт, жительница деревни Ковпита Черниговской области (Украина):

Если бы было куда пойти работать, я бы пошла. А куда он пошел бы работать, кроме как служить. Негде работать. Мы советовали идти по контракту служить. Там и служить будет где, и жить будет где. Может, с девочкой какой познакомился бы там. А так кто на парня посмотрит, если такой дом. Сейчас девочки хотят, чтобы с квартирой, с машиной был парень. А то бедный ребенок. И служил бы, и все было бы хорошо, если бы мир был.

Горе потери односельчане, кажется, разделили поровну. Плачут матери вместе, вместе молчат отцы. Слушают рассказы своих детей и молчат.

Но порой молчать больше нет сил. Алина Ивановна несколько дней назад думала, что земля уходит из-под ног – только что демобилизованному сыну снова пришла повестка явиться в военкомат.

Алина Скиба, жительница деревни Ковпита Черниговской области (Украина):

Я же за ним следом поехала – одного не отпущу, ведь заберут. А он мне говорил, что дает гарантию. А ему сказала, что и в первый раз говорили, что ничего не надо, что только комиссию пройдет и вернется.

На этот раз обошлось: сына, год прослужившего в самом пекле восточноукраинского конфликта, забрали всего на три дня для переподготовки. Но уверенности, что завтра по зову родины сыновей снова не отправят на смерть, у родителей нет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Владимир Федорович сам прошел Афган, ликвидировал аварию на ЧАЭС, но за что гибнут украинцы сегодня, не понимает.

Владимир Скиба, житель деревни Ковпита Черниговской области (Украина):

Я эту войну не признаю. Я сам служил с ребятами из Донецка, Луганска. Мы были не разлей вода. А сейчас что получается? Отправляют брата на брата. Когда он там был, вы думаете, кто у нас дома спал? Он же не расскажет всего, что там было. Короче, страшная эта война и бесполезная.

Кому нужна эта война, жители Ковпиты не знают. Но знают, что им она уж точно не нужна.

Евгения Пустовойт, жительница деревни Ковпита Черниговской области (Украина):

Мне эта война не нужна. Простому человеку не нужна. Сколько мы слез за них выплакали. Скажите мне, за что ребенок погиб? За что?

Наталья Козлянская, жительница деревни Ковпита Черниговской области (Украина):

Скорей бы все закончилось. Зачем нам эта война? Детей забирают, а матери и жены остаются.

Надежда Козлянская, жительница деревни Ковпита Черниговской области (Украина):

Не знаю, кому нужна эта война. Нам не нужна. Нас и в сельсовет вызывали, спрашивали, может, нам деньги нужны, помощь какая. А я им сказала, что ничего не нужно. Пусть ребенка моего вернут, и все у меня будет хорошо.

Через мясорубку Славянска, Счастья, Дебальцево, Донецкого аэропорта уже прошло более 40 парней и мужчин из Ковпиты. Большинство из них вернулось: раненые, контуженые, обмороженные, но живые. Однако война не отпускает. За лесом гудят танки – там учебный полигон Первой танковой бригады. В новостях – сообщения о новых жертвах конфликта, а военкомат уже прислал в Ковпиту очередные 72 повестки. Кто следующий, здесь уже знают точно.