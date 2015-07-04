Наталья Жукова, главный санитарный врач Минска – о состоянии пляжей и прибрежных торговых объектов

Новости Беларуси. В этом выпуске программы «Большой город» на СТВ мы поговорим о том, как сделать лето безопасным для здоровья нашего и наших детей. У нас в студии главный государственный санитарный врач города Минска Наталья Жукова.

Тысячи минчан в свободное время устремляются к водоемам. Все ли там благополучно, везде ли можно купаться? Что нужно обнаружить в воде, чтобы запретить в ней купаться? Достаточен ли уровень информированности минчан о запрете на купание?

Почти все приезжают на пляж на целый день. Разумеется, возникает вопрос перекуса. Многие продавцы, пользуясь сезонным спросом, открывают там продуктовые палатки, готовят шашлыки. Как часто они проверяются? Многие берут «ссобойки». В чем следует соблюдать осторожность?

Какие опасности могут подстерегать минчан во время отдыха на пляже и на что следует обращать внимание? На эти и многие другие вопросы по теме вы найдете ответы в этом выпуске программы «Большой город» на СТВ!

Если у вас есть любопытная информация и вы готовы предложить интересную тему – звоните нам.