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День молодежи отмечают сегодня в Беларуси

30 июня 2013 13:36
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Новости Беларуси. День молодежи отмечают сегодня в Беларуси. С одним из самых ярких праздников юношей и девушек страны поздравил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В республике более 2 миллионов молодых людей - это практически четверть населения страны. Забота о них - один из приоритетов государственной политики.  В Беларуси созданы все условия, для того чтобы каждый молодой человек мог сполна реализовать себя в жизни. Праздничные гуляния сегодня проходят по всей стране.

# общество # Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи

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