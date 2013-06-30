Новости Беларуси. День молодежи отмечают сегодня в Беларуси. С одним из самых ярких праздников юношей и девушек страны поздравил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В республике более 2 миллионов молодых людей - это практически четверть населения страны. Забота о них - один из приоритетов государственной политики. В Беларуси созданы все условия, для того чтобы каждый молодой человек мог сполна реализовать себя в жизни. Праздничные гуляния сегодня проходят по всей стране.