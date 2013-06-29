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Синоптики ожидают нового температурного максимума на западе США

29 июня 2013 17:12
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Новости США. На западе США ситуация накалилась до предела из-за аномальной жары. Синоптики ожидают нового температурного максимума. Жарче всего на Земле - около 57 градусов -  было сто лет назад в Долине смерти. Сегодня в Аризоне - плюс 47.

На востоке США вводят чрезвычайное положение. В городах открываются так называемые «охладительные центры», оборудованные кондиционерами. В случае 50-градусной жары будут отменены многие авиарейсы.

Прогнозы синоптиков неутешительны. Ожидается, что жара не спадет и завтра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Погода

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