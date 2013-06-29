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Витебск отмечает 1039-летие парадом ретро-автомобилей

29 июня 2013 17:05
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Новости Беларуси. Витебск принимает поздравления. Областной центр празднует 1039-й день рождения. К празднику в городе подготовили немало развлечений: от презентации первого витебского трамвая  до воздушного шоу и парада ретро-автомобилей. Завтра торжества продолжатся. Воскресенье станет днем семейного отдыха. 

Западная Двина в Витебске на один день превратилась в огромную сценическую площадку. Водный праздник с элементами воздушного шоу – это подарок любимому городу в День его рождения. Сегодня Витебску исполнилось 1039 лет.

Эмоции переполняли горожан. Даже сильный ливень не испортил праздничного настроения.

Вдвойне особенным сегодняшний праздник оказался для Ольги и Романа Яковлевых. В День рождения Витебска они отметили первый день рождения собственной семьи.

Ольга и Роман Яковлевы:
Настроение очень хорошее. Не верится, что вышла замуж. Это вообще. Кажется, что еще вот только-только была девушка, а уже все невеста. Жена.

Еще один подарком Витебску стали выставка и автопробег ретро-автомобилей. Свыше 60 старинных машин и мотоциклов со всей Беларуси оказались в центре внимания горожан.

Возле машин можно было не только сфотографироваться. Интересные факты о прошлом и будущем старинных железных коней рассказывали сами владельцы. Например, в «Москвиче» 401-ом 1956 года отсутствуют поворотники и печка. А дворники приводятся в движение от силы нажатия на педаль газа.

Вернисажи, концерты, шоу-программы, спортивные состязания… Народные гуляния в городе все еще продолжаются. Завершатся они лишь поздней ночью. После заката Витебск услышит раскатистые залпы праздничного салюта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Праздничные даты # Фестивали и карнавалы

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