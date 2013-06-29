Палаточный лагерь «Дружба» на границе Беларуси скоро посетят до пяти тысяч человек

Новости Беларуси. Приезжать ежегодно к Монументу Дружбы накануне Дня молодежи, который отмечается в последние выходные дни июня, давно стало традицией. На границе Беларуси, России и Украины как раз открылся международный фестиваль «Славянское единство-2013».

За 40 лет своей истории лагерь «Дружба» обзавёлся целым министерством информации. В пресс-центре круглосуточно работают десятки молодых журналистов. Ежедневно выпускается несколько печатных изданий о жизни лагеря. В сети Интернет в режиме онлайн отражается каждая минута этих четырёх дней.

Татьяна Якименко, координатор проекта «Клуб молодых журналистов»:

Ребята, которые приезжают работать сюда в пресс-центр, - это те, кто решил стать журналистом. Это для них отличная практика оперативной журналистики.

Концентрация творчества на один квадратный метр леса просто зашкаливает. И будь то артист театра огня, гимнаст или мастер традиционной вышивки - каждый готовый герой репортажа. Именно эмоции и чувство славянского родства заставляют возвращаться сюда снова и снова.

Алексей Громыко, участник международного молодежного фестиваля «Дружба» (Беларусь):

В том году была такая же выставка. Но так совпало, что в тот же день пошел ливень, и вся выставка просто под дождем ушла. Поэтому на второй год я все работы заламинировал.

Молодёжному фестивалю уже далеко за сорок, а значит эти берёзы помнят минимум три поколения славян. В ближайшие дни эту рощу посетят до пяти тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.