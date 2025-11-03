В детском технопарке планируют охватить техническим творчеством 25% школьников к 2030 году

Национальный детский технопарк приглашает на мастер-классы. Они начинаются сегодня, 3 ноября, чтобы поддержать интерес одаренных учащихся к научно-техническому творчеству и инновациям. В планах – охватить техническим творчеством четверть белорусских школьников через пять лет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ближайшие дни юных исследователей ждут увлекательные занятия по 3D-моделированию, робототехнике, фото-ретуши, работа на цифровых микроскопах. В целом, в этом учебном году определены новые ориентиры для учреждений дополнительного образования детей и молодежи, инженерно-технических центров. Они реализуют программы факультативных занятий и объединений по интересам.

Наталья Лепесий, заместитель директора по учебно-методической работе Национального детского технопарка:

Робототехника, прототипирование, радиоэлектроника, веб-дизайн, графический дизайн. Это и традиционные направления, связанные со спортивно-техническим творчеством. Например, начальное автомоделирование для самых маленьких, авиамоделирование для ребят постарше. Если мы говорим также про младший школьный возраст, с 6 лет начиная, ребята активно интересуются, и родители в том числе, направление «Ментальная арифметика». У нас уже открыто более семи групп. Желающих мы обязательно примем. Но в этом году открыты у нас новые объединения по интересам в связи с наплывом учащихся и с их интересом в области искусственного интеллекта, в области веб-дизайна.

Совершенствование системы поддержки детского технического творчества будет усиливаться. В планах – организация и проведение республиканских конкурсов. Их результаты станут основанием для формирования и подготовки сборной команды страны к участию в международных соревнованиях.