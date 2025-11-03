В Минске состоялось около 100 сельскохозяйственных ярмарок выходного дня

Привлекательные цены и атмосфера праздника. В Минске в выходные состоялось около 100 сельскохозяйственных ярмарок, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Привлекательные цены и атмосфера праздника. В Минске в выходные состоялось около 100 сельскохозяйственных ярмарок, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самая масштабная, традиционно, прошла возле «Чижовка-Арены». Продавцы предлагали овощи и фрукты, рыбу, мясо, сладости, хлебобулочные изделия. Традиционно ярмарки пользуются популярностью у минчан, многие из которых хотят запастись плодоовощной продукцией отечественного производства на межсезонный период.
Ольга Вощевоз, жительница Минска:
Приехали на ярмарку, здесь очень большой ассортимент разный. И вещи продают, и продукты, и приправы. Приправа замечательная здесь и фрукты.
Анна Папай, жительница Минска:
Нормальные цены. Можно поторговаться. Я поторговалась. Купила помидоры по 3 рубля. Купила грецкие орехи по 5 рублей. Купила груши по 3 рубля. Купила по 3 рубля яблоки. И сало по 24 рубля.
Ярмарки выходного дня продолжат свою работу до первых заморозков.