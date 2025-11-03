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В Минске состоялось около 100 сельскохозяйственных ярмарок выходного дня

03 ноября 2025 07:14
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Привлекательные цены и атмосфера праздника. В Минске в выходные состоялось около 100 сельскохозяйственных ярмарок, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске состоялось около 100 сельскохозяйственных ярмарок выходного дня-2

Самая масштабная, традиционно, прошла возле «Чижовка-Арены». Продавцы предлагали овощи и фрукты, рыбу, мясо, сладости, хлебобулочные изделия. Традиционно ярмарки пользуются популярностью у минчан, многие из которых хотят запастись плодоовощной продукцией отечественного производства на межсезонный период. 

В Минске состоялось около 100 сельскохозяйственных ярмарок выходного дня-4

Ольга Вощевоз, жительница Минска:
Приехали на ярмарку, здесь очень большой ассортимент разный. И вещи продают, и продукты, и приправы. Приправа замечательная здесь и фрукты.

В Минске состоялось около 100 сельскохозяйственных ярмарок выходного дня-6

Анна Папай, жительница Минска:
Нормальные цены. Можно поторговаться. Я поторговалась. Купила помидоры по 3 рубля. Купила грецкие орехи по 5 рублей. Купила груши по 3 рубля. Купила по 3 рубля яблоки. И сало по 24 рубля. 

Ярмарки выходного дня продолжат свою работу до первых заморозков. 

# Ярмарки в Минске

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