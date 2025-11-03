Площадка международного уровня! В Гродно возводят многофункциональный спортивный комплекс

Гродно может стать местом проведения международных соревнований по игровым видам спорта. Здесь возводят многофункциональный комплекс. Уже на этапе проектирования учтены все требования федераций, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объект будет состоять из четырех блоков. В главном корпусе работы выполнены на 70 %. Через два месяца строители приступят к укладке покрытия. Будут оборудованы два зала по игровым видам спорт – на 200 и 500 мест. Продуман вопрос организации трансляций матчей – запроектированы кабины для комментаторов. Гордость спортивного центра – бассейн.

Максим Малаховский, начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома:

50-метровый бассейн будет также делиться специальной платформой на два бассейна по 25 метров. Плюс там предусмотрена специальная шторка для того, чтобы можно проводить даже международное соревнование на так называемой короткой воде, на 25-метровых бассейнах. Также 500 зрителей будет. И что в бассейне, что в игровых залах системы будут стоять все современные, в том числе и для телевидения. Также будут стоять уже динамические камеры.

На базе спортивного комплекса разместится реабилитационно-оздоровительный центр с новейшим оборудованием и залом сухого плавания.