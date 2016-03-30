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Достопримечательности Минска появятся на билбордах Риги и Тбилиси

30 марта 2016 07:53
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Новости Беларуси. Достопримечательности белорусской столицы появятся на билбордах Риги и Тбилиси. Рекламные щиты с изображениями «Минск-Арены», Троицкого предместья,  ворот города на Привокзальной площади и других известных мест призваны продемонстрировать туристический потенциал Минска за рубежом и пригласить туристов в нашу страну.

В свою очередь, плакаты, рекламирующие Ригу и Тбилиси, появятся на столичных улицах. Ранее Минск обменялся рекламными плакатами с Санкт-Петербургом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Достопримечательности Минска

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