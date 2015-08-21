День города-2015: в Мингорисполкоме раскрыли сценарий предстоящего праздника

Новости Беларуси. День Города – каким он будет? В Мингорисполкоме раскрыли сценарий предстоящего праздника. Торжественные мероприятия пройдут во всех районах столицы. По традиции, самые интересные – в центре города. Здесь столица примерит на себя сразу несколько нарядов: «театральный», «музейный» и «спортивный». Кульминацией Дня города станет большой фейерверк.

Свой 948-й День рожденья 12 сентября белорусская столица отметит с размахом. В 2015 году в распоряжении минчан – более 70 праздничных площадок.

Именно в Верхнем городе с 12 часов дня минчан будут заряжать позитивным настроением лучшие коллективы Беларуси и, конечно, мастера искусств.

Каждый год День города отмечают по-новому. 2015-й – не исключение. В этом году сделают акцент не только на эксклюзивные концертные программы, но и настроят минчан на спортивную волну. Так, у Дворца спорта пройдет целый турнир по силовому экстриму. Планируется и проведение открытого чемпионата города по марафонскому бегу на роликовых коньках в районе улицы Столетова. Инициативу активного праздника готовы поддержать и сами минчане.

Наряду с центральными праздничными площадками торжественные фанфары зазвучат и в каждом районе. В Заводском горожан к часу дня приглашают отдохнуть в парк 50-летия Великого Октября, в Центральном – в парк Победы, а жители Московского района в размахом отметят в парке имени Павлова. Здесь же минчанам готовят еще один сюрприз – интересную иллюминацию с десятками светодиодных конструкций, выполненных в цветах белорусского флага.

Вячеслав Сахарчук, начальник сектора проектных работ УП «Мингорсвет»:

Обновляли иллюминацию и делали дополнительно на некоторых площадках района, где мероприятия проводятся именно локального характера. Это на улице Асаналиева. Наши бригады работают на протяжении всего этого периода для того, чтобы к празднику подойти уже подготовленными, чтобы у нас все работало четко, красиво и радовало глаз, безусловно.

Но если праздничная иллюминация порадует глаз предположительно только до полуночи, то цветочное оформление – куда дольше. Композиции из бегоний, цинерарий и других растений в преддверии Дня города озеленители обновляют, освежают и дополняют другими красками.

Наталья Лисовская, заместитель начальника отдела благоустройства и содержания объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»:

Подготовка к Дню города уже завершена. У нас основное направление деятельности – поддержание цветочной рассады в хорошем состоянии. В связи с такой жаркой погодой, конечно же, некоторые цветники требуют ремонта.

Настоящий подарок своим горожанам Минск сделает и открытием ряда социально-значимых объектов. Для любителей активного отдыха в парке имени Павлова презентуют воркаут-зону, для маленьких минчан – новую школу в микрорайоне Лебяжий. И по-настоящему долгожданным новосельем порадуют жителей Серебрянки. Здесь после реконструкции откроется 23-я поликлиника, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Городские службы делают последние штрихи в оформлении и озеленении любимой столицы. В свою очередь минчане уже вовсю готовят лучшие наряды для большого торжества, надеясь лишь на благосклонность в этот день небесной канцелярии.