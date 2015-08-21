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Масштабная ярмарка «Пора в школу!» пройдет в выходные на площадке у Дворца спорта в Минске

21 августа 2015 17:44
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Новости Беларуси. Масштабная ярмарка «Пора в школу!» развернется в выходные на площадке у Дворца спорта. С 10 утра и до 5 вечера покупателям предложат широкий ассортимент товаров: одежду и обувь, письменные и канцелярские принадлежности, сумки и ранцы, развивающие игры и многое другое. Организаторы обещают, ни один маленький покупатель не останется без обновки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Мильто, главный специалист отдела организации торговли и общественного питания главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:
Учитывая то, что наше мероприятие совпало с проведением европейского чемпионата по баскетболу, соответственно, гости ярмарки могут посмотреть, как играют в баскетбол, послушать музыку, провести приятно время.

# общество # Ярмарки в Минске

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