Масштабная ярмарка «Пора в школу!» пройдет в выходные на площадке у Дворца спорта в Минске

Новости Беларуси. Масштабная ярмарка «Пора в школу!» развернется в выходные на площадке у Дворца спорта. С 10 утра и до 5 вечера покупателям предложат широкий ассортимент товаров: одежду и обувь, письменные и канцелярские принадлежности, сумки и ранцы, развивающие игры и многое другое. Организаторы обещают, ни один маленький покупатель не останется без обновки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Мильто, главный специалист отдела организации торговли и общественного питания главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:

Учитывая то, что наше мероприятие совпало с проведением европейского чемпионата по баскетболу, соответственно, гости ярмарки могут посмотреть, как играют в баскетбол, послушать музыку, провести приятно время.